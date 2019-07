PRO | ÖFB soll Vorbild sein

von Fritz Neumann

Ja, der Markt, der alles regelt. Was, bitte, regelt er denn, und vor allem: Wohin regelt er? Zuletzt hat er dorthin geregelt, dass Begeisterungsstürme über den generellen Rechtsanspruch auf einen Papamonat losbrachen. "Ein! Monat! Mit dem Kind! Hurra!", heißt es da, Österreich sei endlich im Jahr 2019 angekommen.

Wir stecken in der Steinzeit fest. Nach dem Monat, dem der Arbeitgeber zwar offiziell nicht mehr, aber inoffiziell wohl sehr oft zustimmen muss, geht Mann wieder hackeln, und Frau bleibt daheim beim Kind. Weil es ja meistens so ist, dass er besser verdient und sich mehr Zeit beim Kind nicht leisten kann. Nebenbei verdient der arbeitende Papa dann automatisch immer mehr, und die karenzierte Mama steigt irgendwann finanziell wieder irgendwo ein, die Schere geht also immer mehr auf.

Was das alles mit Frauensport zu tun hat? Sehr viel. Denn wer, wenn nicht ein begüterter Fußballverband, auch der österreichische (ÖFB), könnte es sich leisten, als Vorbild voranzugehen, indem er gleiche Leistung und gleiche Arbeit gleich entlohnt? Nicht nur in den USA oder in Skandinavien, auch in Österreich sollten Fußballerinnen für Trainings- und Spieltage im Nationalteam gleich entschädigt und bei Erfolgen gleich prämiert werden wie Fußballer. Es ist vorstellbar, dass Marko Arnautovic, der in China künftig 220.000 Euro in der Woche verdient, damit leben kann, wenn der Markt diesbezüglich endlich geregelt wird.