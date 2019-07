Google versteckt regelmäßig kleine Spielereien in seinen Produkten. Ein sogenanntes Easter Egg ließ zuletzt beim letzten Teil der Avengers-Filmreihe die halbe Google-Suche verschwinden. Diesmal hat sich die berühmteste Suchmaschine der Welt das altehrwürdige Tennisturnier in Wimbledon vorgenommen, wie "Androidpolice" berichtet. Wer also nach Partien von Roger Federer oder Serena Williams auf den Geschmack gekommen ist, kann sich selbst ein kurzes Tennis-Spielchen gönnen.

Rechts auf den grünen Tennisball klicken. Foto: Screenshot

Einfache Steuerung, einfaches Prinzip

Dafür muss "Wimbledon" in die Suchmaschine eingegeben werden und beim violetten Ergebniskasten ganz oben nach rechts gescrollt werden. Neben den gemischten Doppeln ist dann ein grüner Tennisball zu sehen. Klickt man diesen an, startet die Partie.

Ein Spielchen. Foto: Screenshot

Die Steuerung ist simpel. Mit der linken Pfeiltaste geht’s nach links, mit der rechten – erraten – nach rechts. Das war’s dann auch schon. Man muss sich also nur um die richtige Positionierung zum Ball kümmern. Ziel ist es, den Ballwechsel so lange wie möglich zu gestalten. Als Gegner fungieren verschiedene Figuren, unter anderem auch Bugdroid, das grüne Maskottchen von Android. (red, 11.7.2019)