Die Sandkiste ist bereit. Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Kitzbühel – Die Wildcards für das Tennis-Sandplatzturnier in Kitzbühel sind an das Österreicher-Trio Sebastian Ofner, Dennis Novak und Jurij Rodionov vergeben worden. Das gab der Veranstalter des ATP-Events am Donnerstag bekannt. Damit werden ab 27. Juli im Hauptfeld fix vier Österreicher aufschlagen. Dominic Thiem ist als Nummer eins gesetzt. Lucas Miedler erhielt eine Wildcard für die Qualifikation. (APA, 11.7.2019)