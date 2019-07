Heinz Lindner Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Linz – Heinz Lindners Suche nach einem neuen Club scheint vor dem Abschluss zu stehen. Wie Österreichs Fußball-Teamtorhüter im Gespräch mit den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Donnerstag-Ausgabe) verriet, könnte bis zur kommenden Woche eine Entscheidung fallen. Der FC Basel, Real Valladolid und Eintracht Frankfurt gelten als Kandidaten.

"Mit einem dieser Vereine finden konkrete Gespräche statt", sagte Lindner. Der Oberösterreicher hält sich derzeit mit dem ehemaligen ÖFB-Torhütertrainer Josef Schicklgruber in seiner Heimatstadt Linz fit. Sein Vertrag bei den Grasshoppers aus Zürich war nach dem Abstieg der Schweizer ausgelaufen, er ist damit ablösefrei zu haben. Lindner machte mit guten Leistungen in der vergangenen Saison aber auf sich aufmerksam.

Laut der Schweizer Zeitung "Blick" hat der FC Augsburg Interesse an Basel-Goalie Jonas Omlin. Das Angebot von rund 4,5 Millionen Euro soll dem von Marcel Koller trainierten Klub aber deutlich zu niedrig angesetzt sein. Der 25-jährige Omlin, der auch schon für die Nati im Tor stand, hat in Basel noch einen Vertrag bis 2022 (ohne Ausstiegsklausel). Sollte das Angebot aus Deutschland nicht deutlich erhöht werden, dürfte der Transfer wohl ebenso wie jener von Lindner nicht zustande kommen. Der FC Augsburg müsste seinerseits wohl aber erst Martin Hinteregger an Frankfurt verkaufen, um über das nötige Kleingeld zu verfügen, Omlin in die deutsche Bundesliga zu lotsen.

Dass Hinteregger nach seinem leihweisen Engagement im Frühjahr gerne zur Eintracht von Trainer Adi Hütter zurückkehren würde, ist ein offenes Geheimnis. Noch haben sich die Klubs in Sachen Ablöse jedoch nicht angenähert, gab FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter am Mittwoch bekannt. (APA, red, 11.7.2019)