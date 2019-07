Ben Hermans am Weg nach oben. Foto:APA/EXPA/JFK

Kitzbühel – Das Alpenhaus am Kitzbüheler Horn ist am Freitag zum 20. Mal Etappenziel der Österreich-Rundfahrt, aber erstmals Zielort der Schlussetappe. Vor der finalen Bergankunft in 1.670 m Höhe gilt der Belgier Ben Hermans als Favorit auf seinen zweiten Sieg in Serie.

Der 33-Jährige aus dem Team der Israel Cycling Academy hat im Vorjahr sowohl die Etappe mit dem 7,1 km langen und bis zu 22 Prozent steilen Schlussanstieg als auch die Gesamtwertung der Österreich-Rundfahrt gewonnen. Diesmal kommt Hermans nach seinem Sieg am Mittwoch bei der Bergankunft am Fuscher Törl schon im Roten Trikot in die Gamsstadt.

An den steilen Schlussanstieg zum Horn hat er beste Erinnerungen. "Ich kenne es sehr gut und ich mag es", sagte Hermans, der beim Alpenhaus 2015 auch schon Zweiter war. Der Anstieg ist ob seiner immens steilen Abschnitte aber auch für ihn etwas Besonderes: "Es ist kein Berg für die Fahrer im modernen Radsport."

Größte Konkurrenz erwartet der Glocknerkönig von den Fahrern des Teams Movistar um den Kolumbianer Winner Anacona. Der Ex-Etappensieger der Spanien-Rundfahrt ist mit 13 Sekunden Rückstand hinter dem Australier Ben O'Connor Gesamt-Dritter. "Das wird am letzten Tag noch eine richtige Schlacht um den Toursieg", sagte Hermans.

Thomas Rohregger hatte 2007 als bisher letzter heimischer Fahrer auf dem Horn triumphiert. Ein Nachfolger ist heuer nicht in Sicht. Riccardo Zoidl hofft am Schlusstag noch auf einen Vorstoß vom sechsten Rang in Richtung Podest. Doch dazu müsste er angesichts eines Rückstandes von mehr als einer Minute seine bisherigen Platzierungen auf dem Horn deutlich übertreffen.

Der Oberösterreicher hatte 2013 als Fünfter auf dem Horn einen wichtigen Schritt zu seinem Gesamtsieg gemacht. Eine Wiederholung seines damaligen Erfolges hat der 31-Jährige im CCC--Trikot schon abgeschrieben. "Hermans und Anacona machen einen extrem starken Eindruck, denen werde ich keine Minute abnehmen", gab sich Zoidl keinen Illusionen hin. Ein Podestplatz sei aber in Reichweite. (APA, 11.7.2019)

Die bisherigen Etappensieger der Österreich-Rundfahrt auf dem Kitzbüheler Horn, dem Ziel der 6. und letzten Etappe der 71. Österreich-Rundfahrt am Freitag:

2000: Georg Totschnig (AUT) – 2001: Cadel Evans (AUS) – 2002: Hans-Peter Obwaller (AUT) – 2003: Gerrit Glomser (AUT) – 2004: Cadel Evans (AUS) – 2005: Gerhard Trampusch (AUT) – 2006: Christian Pfannberger (AUT) – 2007: Thomas Rohregger (AUT) – 2008: Chris Anker Sörensen (DEN) – 2009: Michael Albasini (SUI) – 2010: Riccardo Ricco (ITA) – 2011: Fredrik Kessiakoff (SWE) – 2012: Danilo di Luca (ITA) – 2013: Kevin Seeldraeyers (BEL) – 2014: Dayer Quintana (COL) – 2015: Victor de la Parte (ESP) – 2016 (700-m-Prolog): William Clarke (AUS) – 2017: Miguel Angel Lopez (COL) – 2018: Ben Hermans (BEL)

Streckendaten Schlussanstieg Kitzbühel – Kitzbüheler Horn/Alpenhaus (1.670 m Seehöhe):

Länge: 7,1 km

Höhendifferenz: 865 m

Durchschnittssteigung: 12,5 Prozent

Maximalsteigung: 22,3 Prozent.