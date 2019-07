Keisuke Aisos Skulptur "Momo" – hier in Tokyo ausgestellt – sorgte letztes Jahr für Schlagzeilen. Jetzt wird an einer Adaption rund um die Horrorfigur gearbeitet. APA/AFP/KEISUKE AISO/HANDOUT

Die Gruselfigur "Momo" sorgte vergangenes Jahr für Panikmache im Internet und in den Medien. Nun bekommt das Gesicht des Horror-Hoax einen eigenen Film.

Für den Horrorfilm rund um die Figur Momo soll Filmproduktionsfirma Orion Pictures mit Vertigo Entertainment kollaborieren. Das Projekt soll von Takashige Ichise geleitet werden und in Kooperation mit Roy Lee (Es) entstehen. Die beiden Produzenten arbeiteten zuvor schon an den The Grudge- und The Ring-Franchises zusammen.

Details zur Handlung und wie genau die Rolle der Horrorfigur Momo aussehen wird, sind noch nicht bekannt. Deadline berichtet, dass der Film möglicherweise nicht nur im digitalen Zeitalter angesiedelt ist. Keisuke Aiso, Künstler der Momo-Skulptur hatte sein Werk ursprünglich an die Legende "Ubume" angelehnt – ein giftiger und Kinder entführender Vogel aus japanischen Sagen.

Der Momo-Hoax

Letztes Jahr sorgte die Skulptur des Künstlers Keisuke Aiso für Schrecken im Netz. Als Scherz wurde die Figur "Momo" – ursprünglich "Mother Bird" genannt – entwendet, um im Sommer 2018 online Gerüchte über die sogenannte "Momo-Challenge" in die Welt zu setzen. In der Challenge soll die Gruselfigur Kinder dazu ermutigen, sich selbst zu gefährden oder zu verletzen.

Skulptur "Mother Bird" – besser bekannt als "Momo" – auf dem Instagram Account ihres Künstlers Keisuke Aiso.

Der Hoax erlangte im Februar erneut große Aufmerksamkeit, als Kim Kardashian Gerüchte über die Puppe auf ihrem Instagram Account mit 145 Millionen Followern teilte und Eltern davor warnte, dass bösartige Momo-Nachrichten in YouTube-Videos versteckt seien.

Auch wenn diese Warnungen laut Youtube auf keiner Grundlage basierten, hatten sich die Gerüchte um die erschreckende Puppe bereits viral verbreitet. Momo wurde zu einer urbanen Legende, vor allem nachdem Fälle von verletzten Kindern in Schottland und Argentinien in lokalen Medien Schlagzeilen, die mit der Momo-Challenge in Verbindung gebracht wurden. (hsu. 11.7.2019)