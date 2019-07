Nationalparks, Berge und Küste – was hat Ihnen in British Columbia besonders gut gefallen?

Vancouver, die schöne Stadt zwischen den Rockies und dem Pazifik. Foto: Getty Images/iStockphoto/jamesvancouver

Ganz im Westen Kanadas, an der zerklüfteten Pazifikküste, liegt die Region British Columbia. Wer hier seinen Urlaub verbringt, nimmt zwar eine weite Anreise in Kauf – doch es lohnt sich. Berge, Meer, Wälder und Städte – und alles Mögliche dazwischen – warten hier auf Abenteuerlustige.

Der Regenwald im Pacific Rim National Park. Foto: Getty Images/iStockphoto/aprott

Zwischen Bergen und Meer liegt die quirlige Stadt Vancouver, die im Vorjahr den fünften Platz der Städte mit der höchsten Lebensqualität weltweit belegte. Von dort ist es nicht weit in die tiefste Waldeinsamkeit eines der zahlreichen Nationalparks wie dem Pacific Rim National Park Reserve auf Vancouver Island. Wer es noch einsamer möchte, wird sich in den Regenwäldern des Haida-Gwaii-Archipels wohlfühlen. Und für Bergsteiger und Tourengeher, die hoch hinaus wollen, gibt es in den kanadischen Rocky Mountains eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Die Aussicht vom Whistler Mountain. Foto: Getty Images/iStockphoto/EunikaSopotnicka

Was mögen Sie an British Columbia?

Wie lauten Ihre Tipps abseits der typischen Touristenpfade?

Welche Sehenswürdigkeiten und Naturschauplätze muss man besucht haben?

Welche Outdooraktivitäten bieten sich an?

Die besten Tipps für Familien mit Kindern?

Welche Gerichte muss man probiert haben?

Welche Reiserouten würden Sie empfehlen?

Posten Sie Ihre Tipps und Erfahrungsberichte im Forum! Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! (aan, 15.7.2019)