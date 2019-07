Obere Augartenstraße, Wien, am Freitag um 22:00 Uhr

Luca

Mein Bruder ist leidenschaftlich in allem, was er tut. Er schafft es immer, gute Stimmung in unser Lokal zu bringen, auch wenn ich einmal stur bin.

Dario (mit Kappe)

Ich bin froh, dass wir uns so gut verstehen, obwohl wir Brüder sind. Ein Blick genügt, und der eine weiß, was der andere denkt.