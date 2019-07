Die neue Bahntrasse durch das Montafon. Foto: Montafonerbahn

Bregenz – Geredet wird über den Bahnausbau schon lange, gestritten auch. Nun ist man im Montafon einen großen Schritt weitergekommen. Nach zehn Jahren Vorbereitung im Planungssprozesse "Raumentwicklung Montafon" sind sich die Montafoner Gemeinden einig: Sie wollen eine Verlängerung der Montafonerbahn, die Schruns und Bludenz verbindet, bis nach Gaschurn.

Am Donnerstag fuhren die Bürgermeister mit ihrem "Bähnle" nach Bregenz, um die Landesregierung zu überzeugen. Im Zug präsentierten sie die Machbarkeitsstudie zum Bahnausbau Montafon. Zehn Varianten wurden auf ihre technische Umsetzbarkeit geprüft, geeinigt hat man sich auf einen "Tram-Train" von Bludenz bis Gaschurn. Die Strecke würde um 15 Kilometer verlängert, der Zug als Straßenbahn durch die Orte zu Seilbahntalstationen und Bädern geführt werden und teils auf der bestehenden Trasse fahren.

Bahn attraktiv für Tourismus

Die neue Bahn soll die Skiregion vom Individualverkehr entlasten und klimaschonende Mobilität für Berufs- und Schulpendler bringen. Das würde ganz dem neuen Mobilitätskonzept des Landes entsprechen, sagt Landesstatthalter Karl Heinz Rüdisser (VP), deshalb unterstütze das Land die Montafonerbahn. Vorrangig sei nun aber, dass die Gemeinden die Grundstücke für die neue Bahntrasse sichern.

Der Bahnausbau könnte 284 Millionen Euro kosten, schätzen die Gutachter. Man dürfe nicht alles nur monetär betrachten, sagte Rüdisser, Beispiele in der Schweiz und in Südtirol zeigten, dass sich der Bahnausbau bezahlt mache. So reisen im Bereich der Rhätischen Bahn und im Vinschgau 30 Prozent der Feriengäste per Bahn an – im Montafon sind es drei Prozent.

Klimaschonender Verkehr

Umweltlandesrat Johannes Rauch (Grüne) sieht den Bahnausbau als wesentlichen Beitrag zur Umweltentlastung. Er appellierte an den Bund, endlich die versprochene Nahverkehrsmilliarde umzusetzen.

Im Montafon will man nun in die Detailplanung, für die ein bis zwei Jahre veranschlagt werden, gehen. Fertig könnte die Bahn 2030 sein.

Die Montafonerbahn, eine Privatbahn, transportierte 2017 1,44 Millionen Fahrgäste. (Jutta Berger, 11.7.2019)