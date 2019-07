Gabriele Hackl ist seit Dezember 2018 DOC-Stipendiatin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien und behandelt in ihrer Dissertation "Frauen und Männer vor dem Sondergericht Wien" auch die Frage nach der Wirkmächtigkeit des Konzepts "Volksgemeinschaft" in der Rechtsprechung des Sondergerichts Wien als größtem Sondergericht der "Alpen- und Donaureichsgaue". Hierzu zieht sie vor allem die am Wiener Stadt- und Landesarchiv aufbewahrten Prozessakten aus den Jahren 1939 bis 1945 heran und geht der Bedeutung verschiedener Differenzkategorien ("Rasse", Klasse, Geschlecht, Religion und Körper) nach.