SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda ist stolz auf die Social-Media-Präsenz von Pamela Rendi-Wagner. Die Aufholjagd würde jetzt beginnen. Foto: APA/Neubauer

Wien – Die SPÖ sieht sich im Aufwind: Grund dafür ist eine von ihr bei Ifes in Auftrag gegebene Umfrage. Die Zahlen würden für sie sprechen, erläutert Wahlkampfmanager Christian Deutsch: "Derzeit steigen wir in den Umfragen, und die ÖVP sinkt."

Dennoch, der Abstand zwischen den Parteien ist auch in dieser Umfrage, bei der 1200 Menschen befragt wurden, beachtlich. Die SPÖ liegt bei 23 Prozent, und nicht mehr bei 20, 21 Prozent, wie zuletzt, und die ÖVP ist von 38 Prozent auf 37 gefallen. Entscheidend ist für Deutsch aber nicht die Differenz zwischen den Parteien, sondern, dass es aufwärtsgehe. Laut Ifes-Befragung kommt die FPÖ auf 19 Prozent, Grüne auf elf, Neos auf acht Prozent und Jetzt auf ein Prozent.

Talsohle überschritten

Deutsch fühlt sich durch die Umfrage bestätigt, die geänderte Stimmungslage habe er schon bei der soeben abgeschlossenen Bundesländertour von Pamela Rendi-Wagner gemerkt. Grund dafür seien auch die vielen Beschlüsse im Parlament, wie etwa die Pflegegeldvalorisierung oder das Glyphosatverbot.

Auch Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda ist davon überzeugt, die Talsohle überschritten zu haben, jetzt beginne die Aufholjagd. Er verweist auf die starke Social-Media-Präsenz von Rendi-Wagner. Laut Drozda gehe es nicht mehr um die Anzahl von Fans, diese könne man kaufen, sondern auf die Interaktion mit den Menschen. Hier würde die SPÖ Präsenz zeigen und auch die Stärken der Parteichefin hervorheben. Diese liegen ganz klar im Dialog und im persönlichen Gespräch. Zumindest den Dialog will man auch online führen.

Deutsch und Drozda wollen einen positiven Wahlkampf führen, das soll sich auch in der Kampagne niederschlagen. Beim Parteirat am Samstag werden die ersten Sujets präsentiert: "Mut für Österreich. Gut für Österreich", lautet ein Slogan. Der offizielle Wahlkampfauftakt soll dann am 19. August erfolgen. Dann werde auch die Kampagne präsentiert. (mte, 11.7.2019)