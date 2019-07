Ein dreieckiger, über der Straße angebrachter blutroter Wimpel signalisiert seit 1906 in jeder Etappe der Tour de France den Beginn der letzten 1000 Meter bis in Ziel. 18 Radprofis aus Vergangenheit und Gegenwart, Helfer und Stars, Sprinterinnen und Kletterer, erzählen von ihren Erlebnissen, von Triumphen und Tragödien nach dem Passieren der Flamme Rouge. (lü)

Foto: Propyläen

"Die Reise unserer Gene" – Johannes Krause/Thomas Trappe

Wo hört der Affe in uns auf? Wo fängt das Menschsein an, und was genau macht es eigentlich aus? Fantastisch an Wissenschaftern wie Johannes Krause ist, dass sie die Geschichte in Tausend-Jahres-Schritten durchpflügen, in den Genen lesen und Erkenntnisse zutage fördern, die im Heute brandaktuell sind. Konkret: Ohne Migration gäbe es keine Menschen, Bakterien und Viren spielen eine wichtige Rolle – und die Wiege der Menschheit ist Anatolien. (pok)

€ 22,70 / 288 Seiten, Propyläen