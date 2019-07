Die Geschichte von Maximilian I. und Maria von Burgund auf ORF 3 Foto: ORF/Thomas Kiennast

18.30 MAGAZIN

Konkret: Zu wenig Kinderärzte Viele Kinderärzte finden keine Nachfolge für ihre Ordination. Die Wiener Be völkerung ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, während die Anzahl der Kinderärzte um 13 Prozent gesunken ist. Wollen sich Jungärzte nicht mehr für die Kinderheilkunde entscheiden? Oder sind Kassenverträge nicht mehr interessant?

Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Dick und schön! "Schlanke Menschen sind attraktiver als dicke Menschen." Das ist die Botschaft, mit der sich vor allem Frauen täglich konfrontiert sehen. Ob in der U-Bahn, in Zeitschriften oder auf Instagram: Überall prangen Fotos von perfekten Frauenkörpern. Daher sind immer mehr Frauen mit ihrem Körper unglücklich – in Deutschland laut einer aktuellen Studie 91 Prozent! Schluss damit, sagen die Aktivistinnen der Body-Positivity-Bewegung. Bis 20.15, Arte

20.15 HISTORIENDRAMA

Maximilian – Das Spiel von Macht und Liebe (D/Ö 2017, Andreas Prochaska) Als Karl der Kühne von Burgund 1477 stirbt, erbt Tochter Maria (Christa Théret) das Herzogtum. Für Friedrich III. (Tobias Moretti), Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, sind das gute Nachrichten. Er möchte, dass sein Sohn Maximilian (Jannis Niewöhner) um Marias Hand anhält, um so am Reichtum Burgunds teilhaben zu können. Bis 21.50, ORF 3

21.30 MAGAZIN

Auslandsjournal Spezial: Von Freiheitskämpfern und Patrioten – Wo liegt Polens Zukunft? Die Bilder von nationalen Aufmärschen gingen um die Welt: Junge Polen marschieren durch Warschau, eingehüllt in weiß-rote Flaggen, die Nationalhymne singend, sie fordern "Polen den Polen". Ein Teil von Polens Jugend radikalisiert sich. Ein Drittel der Jugendlichen bezeichnet sich selbst als rechts. Aber was heißt das eigentlich? Wie tickt Polens Jugend? Eine Begegnung mit einer postkommu nistischen Generation. Bis 22.00, 3sat

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Hannibals Elefanten – Die Route über die Alpen Die Alpenüber querung des karthagischen Feldherrn Hannibal ist legendär. In fünf Monaten führte er tausende Soldaten von der Iberischen Halbinsel 1500 Kilometer über die Alpen bis vor die Tore Roms. Eine der spektakulärsten militärischen Ope rationen der Weltgeschichte. Teil dieser logistischen Meisterleistung waren Pferde, Maultiere und Kriegselefanten. Genau diese Tiere können nun helfen, das bislang größte Rätsel zu lösen: nämlich welche Route er genommen hat. Bis 23.35, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Aspekte Die Themen bei Katty Salié und Jo Schmück sind dieses Mal: die Wende als ästhetischer Bruch – ein Porträt der Künstlerin Henrike Naumann. Die Eröffnung der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel. Und Italiens Kulturhauptstadt 2019 – Matera mit seinen Höhensiedlungen. Bis 23.45, ZDF