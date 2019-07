Wenn PET-Flaschen zu Fleece verarbeitet werden, verschärft sich das Problem des Mikroplastiks. Bei jedem Waschen in der Waschmaschine setzen die Kleidungs stücke aus Synthetikmaterial bis zu zwei Gramm Mikrofasern frei – und je älter das Fleece ist, desto mehr Abrieb gibt es.

Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft, auch "Cra dle to Cradle" (C2C) also "Wiege zur Wiege" genannt, sieht vor, dass Produkte von Anfang an so konzipiert werden, dass sie sich in anderer Form weiterverwenden oder kompostieren lassen. Die Hamburger Firma EPEA des Cra dle-to-Cradle-Begründers Michael Braungart berät bei der Konzeption und Entwicklung und verleiht das Cradle -to-Cradle-Zertifikat an Unternehmen. C2C wird aber auch kritisiert: Ein "Hang zum Planwirtschaftlichen" und "Ressourcenverschwendung" werden der Philosophie gerne attestiert.

