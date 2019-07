Und plötzlich ist der Mensch nicht mehr am Leben. So gerne hätte man mit ihr oder mit ihm noch so manches Gespräch geführt, vielleicht einen Konflikt noch aus der Welt geschafft oder einfach nur herumgeblödelt wie zu Lebzeiten. All das geht nun nicht mehr, aber man stellt sich vielleicht in Gedanken dieses Wiedersehen manchmal vor. Vor allem wenn man im Familien- oder Freundeskreis einen Verlust zu verarbeiten hat, wünscht man sich manchmal noch einmal die Möglichkeit eines bewussten letzten Wiedersehens oder Gesprächs. Aber auch berühmte Persönlichkeiten aus Politik, Sport oder Kunst, die nicht mehr leben, würde man vielleicht gerne noch einmal wiedersehen. Zu lange hat man vielleicht gewartet, um das Konzert eines Musikers oder einer Musikerin zu besuchen, und irgendwann war es zu spät.

Gibt es in Ihrem Leben einen Menschen, dem Sie gerne noch einmal begegnen würden – egal ob eine berühmte Persönlichkeit oder einen Ihnen nahestehenden Menschen aus dem Familien- oder Freundeskreis? Was würden Sie ihr oder ihm noch gerne sagen?

Max Frisch formuliert dazu in seinem Buch "Fragebogen" die folgende Frage:

Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen? Wen hingegen nicht?



Noch einmal ein Gespräch mit einem geliebten Verstorbenen führen. Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/ajkkafe

Jeden Montag stellen wir Ihnen eine Frage, die Sie im Forum diskutieren können.