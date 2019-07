Aufnahme des Prozesses am Grazer Straflandesgericht vom Februar 2019. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung des steirischen Arztes Eduard Lopatka zu einer bedingten Haft- und einer Geldstrafe hat der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) am Freitag das "überraschend milde Urteil" empört kritisiert. Gewalt an Frauen und Kindern werde damit verharmlost. Die Familie habe ein "jahrzehntelanges Martyrium" hinter sich.

"Seit der Familienrechtsreform 1978 ist die Züchtigung von Frauen und Kindern verboten. Ebenso sind Nötigung und gefährliche Drohung laut Gesetz strafbare Handlungen. Aber nach wie vor wird Gewalt an Frauen und Kindern durch die Justiz ignoriert oder verharmlost", lautet der Vorwurf des Vereins. Das Urteil unterstreiche das. "Schon in den vorhergehenden Verhandlungen hielt die Opferanwältin fest, dass dieser Vater – ein Arzt – das Leben und die Entwicklung seiner Kinder sowie seiner Frau eindeutig massiv beeinträchtigt hat." Eine der betroffenen Töchter erklärte: "Durch all das, was er uns angetan hat, haben wir längst lebenslänglich bekommen."

Tochter kritisiert "Zweiklassenjustiz"

Es wirke so, "dass privilegierte beziehungsweise prominente Täter mit einem entsprechenden finanziellen Background und (politischen) Beziehungen es sich richten können", kritisierte der Verein. "Hier gibt es offenbar eine Zweiklassenjustiz", erklärte eine Tochter.

1997 trat das Gewaltschutzgesetz in Kraft, und im Jahr 2013 hat Österreich die Istanbul-Konvention, das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, unterzeichnet. Damit hat sich der Staat dazu verpflichtet, alles zu tun, um körperliche, psychische und sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder zu verhindern und zu bekämpfen, unterstrich der AÖF. "Wir fordern, dass es nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt und dass all diese Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden." Der Verein will, dass die Staatsanwaltschaft gegen das Urteil in Berufung geht und das Verfahren dann außerhalb von Graz geführt wird.

Noch kein Rechtsmittel eingelegt

Die Staatsanwaltschaft hatte bis Freitagmittag noch nicht entschieden, ob sie Rechtsmittel gegen das Urteil einlegt. Auch Lopatka selbst hat noch nicht erklärt, ob er das Urteil annimmt oder anficht. Die Anwältin der Kinder, Andrea Peter, erklärte, dass noch nicht entschieden sei, ob die Kinder über den Zivilrechtsweg noch Schadenersatz einklagen. Offen sei auch noch, ob gegen die Höhe des zugesprochenen Schmerzensgeldes – je 1.000 Euro – vorgegangen wird.

Beim Straflandesgericht traf bis Freitagmittag noch keine Erklärung des Arztes oder seines Anwalts ein, sagte Gerichtspräsidentin Caroline List. Die Frist endet in der Nacht auf Dienstag um Mitternacht.

Kinder sprechen von "erster Genugtuung"

Die Kinder meldeten sich selbst am Freitag in einer Aussendung zu Wort. Die Teilverurteilung sei zwar eine "späte erste Genugtuung", vieles sei jedoch nicht angeklagt oder untersucht worden. "Das Strafausmaß selber hätte aber nicht mehr geringer sein können und ist eigentlich ein Hohn für uns", so eine Tochter. Vier Euro Tagsatz bei einem gerichtlich angenommenen Immobilienvermögen von rund vier Millionen Euro seien "abenteuerlich". Den Kindern scheint es "ein extramildes Urteil für einen prominenten Täter" zu sein. (APA, 12.7.2019)