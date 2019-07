Foto: Zotter

Riegersburg – Ibiza-Gate erweist sich als eine vielschichtige Geschichte – und vielschichtig ist auch die Schokolade, die Josef Zotter aus diesem Anlass auf den Markt gebracht hat. Um 3,70 Euro kann jeder an dem Skandal mitnaschen – in Form einer "Bergl statt Ibiza" genannten Schokolade, die in Bergl bei Riegersburg produziert wird.

Eine blaue Schicht

Sie besteht aus einer Schicht Hanfnougat und Zwetschkenschnaps, einer weiteren mit Johannisbeeren (wegen der blauen Farbe) und Chili – das Zitat "mei is die schoaf" soll ja nicht in Vergessenheit geraten. Die Couvertüre ist aus weißer Schokolade, Zotter geht ja davon aus, dass alle eine weiße Weste haben.

Vertrieben wird die politische Schokolade derzeit nur ab Werk – Anfragen von Parteien gibt es dazu noch nicht. Könnte aber werden: Zotter produziert auf Anfrage auch Werbegeschenke für Parteien. Und das Haltbarkeitsdatum weist über den Wahltag hinaus. (Conrad Seidl, 12.7.2019)