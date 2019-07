Die Central European University (CEU) war zuvor in Budapest angesiedelt. Foto: APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK

Wien – Die Central European University (CEU) wurde von der AQ Austria (Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria) als 16. österreichische Privatuniversität akkreditiert. Das teilte Bildungsministerin Iris Rauskala am Freitag mit. Die Universität war bisher in den USA und Ungarn akkreditiert, der Lehrbetrieb fand ausschließlich in Ungarn statt.

Die CEU hatte sich gegen Ende des Vorjahres gezwungen gesehen, ihre US-akkreditierten Programme nach Wien zu verlegen. Grund ist die Weigerung der rechtskonservativen ungarischen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban, ein Abkommen mit dem US-Staat New York zu unterzeichnen, welches den Fortbestand der US-Universität in Budapest garantiert hätte. Die CEU wurde von dem liberalen, ungarischstämmigen US-Milliardär und Demokratie-Förderer George Soros gegründet, den sich Orban zum Feindbild auserkoren hat.

Studienbetrieb ab 2020

Interimistisch ist die CEU in einem Gebäude in der Quellenstraße in Wien-Favoriten untergebracht. Als späterer, fixer Standort wird das Otto-Wagner-Areal in Wien-Penzing angestrebt. Für Rauskala stellt die CEU "eine ausgezeichnete Bereicherung für den Wissenschaftsstandort Österreich dar". Sie verwies auf die zahlreichen Förderpreise des Europäischen Forschungsrats ERC, die die CEU an ihrem ungarischen Standort bereits erhalten hat. Diese würden die Qualität der Privatuni unterstreichen.

Das Studienprogramm der CEU soll in Wien laut Ministerium einen Bachelor of Arts in "Culture, Politics and Society" (CPS), einen Bachelor of Arts in "Politics, Philosophy and Economics" (PPE), einen Master of Arts in "International Public Affairs" (IPA), einen Erasmus Mundus Master of Arts in "Public Policy" (Mundus MAPP), einen Master of Arts in "Women"s and Gender Studies" (GEMMA) sowie einen Master of Science in "Environmental Sciences, Policy and Management" (MESPOM) umfassen.

Im Bildungsministerium geht man davon aus, dass die neue Uni ihren Studienbetrieb im Studienjahr 2020 aufnimmt, möglicherweise könnten einige Programme bereits im Herbst starten, hieß es auf Anfrage der APA. Seitens der CEU wurde bisher immer betont, dass der Studienbetrieb in Wien im Herbst 2019 startet. (APA, 12.7.2019)