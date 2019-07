SWITCHLIST

18.40 MAGAZIN

Die Zukunft des Geldes Sind wir – nach Jahrtausenden – die erste Generation, die kein Bargeld als Tauschmittel für Waren mehr verwenden wird? Welche Auswirkungen haben ausschließlich digitale Zahlungsformen auf die Gesellschaft? Experten der Wirtschaftsuniversität Wien und der Johannes-Kepler-Universität in Linz über die gesellschaftlichen Folgen der Abschaffung von Bargeld. Bis 19.05, ORF 1

19.05 DOKUMENTATION

Das große Tabu Es ist ein gesellschaftliches Problem von ungeahnten Dimensionen. Doch in der deutschen Öffentlichkeit ist nur wenig davon zu hören – auch weil kaum jemand darüber spricht: sexueller Missbrauch im Sport. Dabei sind die Zahlen erschreckend. Missbrauch durch Trainer im Sport ist genauso häufig wie Missbrauch durch Priester und Pastoren.

Bis 19.50, ARD

20.15 GAMESHOW

Team Ninja Warrior Germany Die letzte Vorrunde vor dem großen Finale am 20. Juli: Vorjahressieger waren die Magic Monkeys mit ihrem Kapitän René Casselly. Sie stellen sich auch diesmal wieder dem Wettbewerb. Schaffen sie es auch ins Finale 2019? Bis 22.15, RTL

20.15 THRILLER

The Tourist (USA/F/I/GB 2010, Florian Henckel von Donnersmarck) Elise (Angelina Jolie) ist die Geliebte eines Ganoven, der von Scotland Yard gesucht wird. Um die Verfolger zu täuschen, zieht Elise den unbeteiligten Lehrer Frank (Johnny Depp) in die Sache mit hinein. Eine Hetzjagd durch die Lagunenstadt Venedig beginnt. Bis 22.15, Puls 4

Die Umstände ihres Treffens könnten besser sein, aber die Liebe zum Ganoven Frank Tupelo (Johnny Depp, re.) scheint Elise (Angelina Jolie) ganzes Handeln zu beeinflussen – "The Tourist" um 20.15 Uhr auf Puls 4.

Foto: Puls 4

20.15 KLASSIKER

James Bond 007 – Diamantenfieber (Diamonds are forever, GB/USA 1971, Guy Hamilton) James Bond (Sean Connery) glaubt seinen Erzfeind Blofeld endlich erwischt zu haben, dabei war es doch nur ein Doppelgänger. Erneut muss James Bond also zeigen, was Agent 007 kann.

Bis 22.25, Servus TV

22.25 LIEBESDRAMA

Eat Pray Love (USA 2010, Ryan Murphy) Elizabeth (Julia Roberts) ist anfang 40 und hätte jeden Grund, glücklich zu sein: Sie hat einen tollen Job als Reisereporterin, mit Steven (Billy Crudup) einen lieben Mann und außerdem ein schönes Zuhause. Dennoch beschließt sie, ihr Leben zu ändern, und trennt sich von Steven. Sie beginnt eine Reise, die zur Sinnsuche wird. Bis 0.35, ORF 1

22.25 SCIENCE-FICTION

Unternehmen Capricorn (USA/GB 1977, Peter Hyams) Ein paar Jahre nach der Mondlandung will die Nasa eine bemannte Marsmission realisieren. Kurz bevor die Mission starten soll, werden die Astronauten Brubaker (James Brolin), Willis (Sam Waterston) und Walker (O. J. Simpson) von Bord geholt. Die Lebenserhaltungssysteme der Rakete sind minderwertig, weshalb die Mission unbemannt starten soll. Stattdessen soll der Flug zum Mars via TV inszeniert werden. Bis 0.25, Servus TV

23.00 THRILLER

Hitlerjunge Salomon (Europa Europa, D/F 1991, Agnieszka Holland) Jüdisch getauft, kommunistisch erzogen, als Elite-Nazi ausgebildet, das ist die Lebensgeschichte von Salomon "Sally" Perel (Marco Hofschneider) aus Peine, und das ist eine Geschichte, wie sie das Leben schrieb. Auf Tatsachen beruhend, von Agnieszka Holland prosaisch angelegt. Europa mit seinen beiden totalitären Systemen. Bis 0.50, ZDF

0.35 KOMÖDIE

Terminal (USA 2004, Steven Spielberg) Als Viktor Navorski (Tom Hanks) seine Heimat im Flieger Richtung New York verlässt, ahnt er nicht, dass er bald in der Ankunftshalle des Flughafens leben wird. Basiert auf der wahren Geschichte des Iraners Mehran Karimi. Überzuckerte Situationskomik. Bis 2.35, ORF 1