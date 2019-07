Das Strandbad in Klagenfurt an einem Julimorgen 2019

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Julimorgen 2019 kurz nach Sonnenaufgang. Ein ehemaliger Beachvolleyball-Nachwuchsspieler (ZWEI), gekleidet in rotem T-Shirt und dunkelblauen Shorts, liegt bäuchlings, Gesicht abgewandt, in der Wiese nahe dem Ufer, wie von den Fluten des Wörthersees angespült. Pause.) ZWEI: Tua weiter! I konn schon niama liegn! (Ein zweiter ehemaliger Beachvolleyball-Nachwuchsspieler (EINS), gekleidet in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und einem schwarzen T-Shirt mit der Aufschrift "Security", tritt von rechts auf. Er hält eine Digitalkamera.)

Das Strandbad Maiernigg am Wörthersee. Foto: Tourismus Region Klagenfurt/Helge Bauer

EINS: Eh schon fertig.

ZWEI (steht auf): Zag.

(Sie betrachten die Fotos.)

ZWEI: Guat, oda?

EINS: Schon. Oba wos wüllst tuan damit?

ZWEI: Gerold wüll aufmochn Schwimmschul, waßt, und hot mi g'frogt, ob i hob Idee fia Werbung. I gedocht, konn i probiern, und is ma eing'folln: Foto von atrunkenen Kind, waßt, wos iwaroll woa aufn Titlblattl, und dazua: "Rechtzeitig schwimmen lernen! – Schwimmschule Wörtherseemandl". Wos manst?

EINS (perplex): Bist teppat? Dos is total geschmocklos! Dos konnst auf kan Foll mochn!

ZWEI: Wieso? Mocht dea Chines aa, da Eiwei, oda?

EINS: Ai Weiwei. Dos is gonz wos ondares! Dos is Kunst!

ZWEI: Ah, und Werbung is ka Kunst?

EINS: Sölbst wenn! Dos von Ai Weiwei is onklogend, vastehst, Aufschrei, weil so vül Flichtling dasaufn im Mittlmeer. ZWEI: Eh! Und do dasaufn aa. Vurige Wochn dreie bei uns, vua via Tog ane Pressegger See, gestan ana Faaka See.

EINS: Des woan Touristn, kane Flichtling!

ZWEI: Und Touristn san kane Menschn, oda wia?

EINS: Schon, oba...

ZWEI (beginnt grimmig, seine Security-Uniform anzuziehen) (Pause)

EINS: Du wüllst mi nit vastehn, oda?

ZWEI (ist mit dem Anziehen fertig und geht Richtung Steg): Du bist jo lei neidig, weil Gerold mi hot g'frogt und nit di. (Pause) EINS (ruft ihm nach): Hot mi eh aa g'frogt! (Vorhang)

(Antonio Fian, 12.7.2019)