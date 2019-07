Nala öffnet eine Flasche. Foto: screenshot

Suchhündin "Nala" vom Roten Kreuz Niederösterreich hat die im Internet kursierende "Bottle Cap Challenge" erfolgreich bestanden. Das Video, in dem das Labrador-Weibchen den Schraubverschluss von einer Wasserflasche schlägt, wurde bereits von Nutzern aus mehreren Ländern geteilt und gelikt, berichtete das Rote Kreuz am Freitag in einer Aussendung.

Das Video.

Zahlreiche Likes

"Nala" absolviert derzeit die Ausbildung zum Rotkreuz-Suchhund – und ist "offensichtlich nicht nur sehr schlau, sondern auch bei jedem Schabernack gleich dabei", hieß es. Nachdem die Rotkreuz-Föderation in Genf das Video gesehen und gepostet hat, wurde es u.a. in der Schweiz, in Norwegen, Frankreich, Italien, Großbritannien, Ungarn, Australien, auf den Philippinen und in Hongkong geteilt und gelikt.

Das Rote Kreuz sei in 191 Ländern vertreten, erklärte Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich: "Wie stark diese Community vernetzt ist, zeigt sich oft schon bei kleinen Dingen wie einem Video, das auch einmal zum Schmunzeln anregen darf." Mehrere Prominente, darunter Jason Statham und Heidi Klum, haben in den vergangenen Wochen "Bottle Cap Challenge"-Videos in sozialen Netzwerken gepostet. (APA, 12.7.2019)