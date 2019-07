Die Polizei nahm einen Armenier fest. Foto: APA/LUKAS HUTER

Bludenz –Eine 21-jährige Frau ist in der Nacht auf Freitag in Bludenz von ihrem Lebensgefährten lebensgefährlich verletzt worden. Der Attacke in einer Wohnung ging ein Streit aus Eifersucht voraus. Der 24-Jährige attackierte die Freundin, die reglos von Verwandten gefunden wurde. Sie wurde in kritischem Zustand ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht, berichtete die Polizei.

Der Angriff, der vermutlich gegen den Hals der Frau gerichtet war, geschah kurz nach 1.00 Uhr. Das 21-jährige Opfer konnte von den Rettungskräften reanimiert werden, es befand sich allerdings nach Auskunft der Ärzten in Lebensgefahr.

Keine Tatwaffe

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war bei der Attacke keine Waffe im Spiel. Die Polizei geht von einem Angriff gegen den Hals aus.

Der 24-Jährige wurde noch in den frühen Morgenstunden festgenommen und nach Abschluss der Vernehmungen in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Das armenische Paar befindet sich seit mehreren Jahren in Vorarlberg. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. (APA, 12.7.2019)