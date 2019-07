Die in dieser Woche erzielte Einigung müsse aber angeblich noch vom Justizministerium unter Dach und Fach gebracht werden

Unglaubliche fünf Milliarden soll die Vergleichssumme betragen. Foto: APA/AFP/JOEL SAGET

New York – Die US-Aufsichtsbehörde FTC hat einem Insider zufolge im Facebook-Datenskandal einem etwa fünf Milliarden Dollar schweren Vergleich mit dem Online-Netzwerk zugestimmt. Die in dieser Woche erzielte Einigung müsse noch vom Justizministerium unter Dach und Fach gebracht werden, sagte die mit dem Vorgang vertraute Person am Freitag. Das "Wall Street Journal" hatte zuerst über die Einigung berichtet.

Bei der Untersuchung der FTC ging es um die Affäre rund um die einstige Analysefirma Cambridge Analytica im US-Präsidentschaftswahlkampf. Die FTC ging Vorwürfen nach, Facebook habe mit der Weitergabe von Nutzerdaten an Cambridge Analytica gegen ein Datenschutz-Gesetz von 2011 verstoßen. (Reuters, 12.7.2019)