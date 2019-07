Ein 44-Jähriger wurde wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung angezeigt. Foto: APA

Klagenfurt – Ein 44-Jähriger hat am Freitag einen Mann in einem Tankstellenlokal in Klagenfurt mit einer geladenen Pistole bedroht. Die beiden Männer stritten laut Polizei über ihre Zugehörigkeit zum Kosovo. Der alkoholisierte Waffenbesitzer drohte seinem Kontrahenten: "Ich mache dich kalt" und richtete die Waffe auf ihn. Sein Gegenüber konnte ihm die Pistole wegnehmen, dabei wurden beide leicht verletzt.

Nach seiner heftigen Drohung flüchtete der 44-Jährige, seine Identität wurde aber rasch festgestellt. Der Verdächtige konnte dazu überredet werden, zur Tankstelle zurückzukommen. Er wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. Der mittelgradig alkoholisierte Mann wird wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung angezeigt, außerdem wurde ein Waffenverbot gegen ihn erlassen. (APA, 13.7.2019)