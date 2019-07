Zwei Wochen vor dem Auftakt in die neue Saison der 2. Fußball-Liga hat der FC Liefering seinen neuen Chefcoach präsentiert. Der Däne Bo Svensson werde am kommenden Montag sein erstes Training beim Ausbildungsclub von Red Bull Salzburg leiten, gab dieser am Freitag bekannt. Der 39-Jährige habe nach "intensiven Gesprächen" die Freigabe von Mainz 05 erhalten.

Svensson, der drei Länderspiele für sein Heimatland absolviert hat, erhielt einen Vertrag bis Sommer 2023. Seine Assistenten sind Michael Feichtenbeiner und Fabio Ingolitsch. Feichtenbeiner betreute die Lieferinger zuletzt interimistisch. Von Janusz Gora hatte sich der Zweitligist nach dem zwölften Tabellenrang in der vergangenen Spielzeit mit Saisonende getrennt.

"Wir sind sehr froh, dass es nach intensivem Austausch mit dem 1. FSV Mainz 05 nun doch gelungen ist, unseren absoluten Wunschkandidaten Bo Svensson bereits diesen Sommer nach Salzburg lotsen zu können", sagte Lieferings Geschäftsführer Manfred Pamminger. (APA, 13.7.2019)