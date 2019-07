Delphine nimmt ihr Angebot selbst nicht sehr ernst – in dem Instagram-Posting, wo sie ihr "Produkt" bewirbt, schreibt sie, sie verkaufe ihr Badewasser an "euch allen durstigen Gamer Boys". Foto: screenshot

Die Cosplayerin Belle Delphine ist ein enorm bekannter Social-Media-Star. Die 19-jährige zählt auf Instagram 4,2 Millionen Follower. Zuletzt geriet sie in die Schlagzeilen, weil sie um 30 US-Dollar Behälter mit Badewasser an ihre Fans verkaufte – und diese innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. Das Posting, in dem sie diese bewarb, wurde eine halbe Millionen Mal gelikt. Der britische Guardian hat nun Fans und die Influencerin gefragt, wer so etwas eigentlich kauft.

Einer der Fans erklärte, dass es für ihn darum ginge, dass sie lustig und extrovertiert und gleichzeitig "sehr hübsch" ist, wie er der Zeitung erklärt. "Ich kann das Badewasser nicht erklären. Ich denke, es ist eher eine Art Symbol. Für die meisten ist es nur Merchandise." Während das Angebot viel mediale Berichterstattung generierte, entstammt es eigentlich aus eine Art Running Gag innerhalb der Fangemeinde.

Mischung aus Online-Kultur und Erotik-Modeling

Die Influencerin ist dafür bekannt immer wieder Kontroversen zu schaffen – etwa, wenn sie Fotos von ihren Followern gegessen hat oder sich selbst beim Verspeisen von rohen Eiern filmte. Auf der Pornoplattform "Pornhub" erstellte sie ein Konto, wo sie jugendfreie Videos hochlud, bei denen sie alltägliche Situationen durchlebte. In gewisser Weise hat die Nutzerin einen Markt zwischen Online-Kultur und erotischem Modeling entdeckt. Auf Snapchat bietet sie etwa "exklusive Inhalte" gegen einen Betrag von 2500 US-Dollar an.

Badewasser trinken, dampfen und kochen

Ihr Stil wird vom "Guardian" als "Porno Lite" beschrieben. Mit ihren skurrilen Handlungen habe sie eine Nische für sich gefunden, die ihr eine riesige Gefolgschaft auf sozialen Medien beschert. Der Verkauf des Badewassers hatte auch für sie unerwartete Folgen – so verbreiten sich aktuell Videos im Netz von Fans der Influencerin, die das Badewasser trinken oder mit einem Vaporizer dampfen. Ein Nutzer kochte damit sogar Käsemacaroni. Andere fragten sich, ob man das Badewasser für DNA-Tests nutzen könnte.

Delphine hat ausdrücklich erklärt, dass es nur für "sentimentale Zwecke" zu nutzen sein. Die Cosplayerin erklärt, dass sie vorwiegend eine Online-Persönlichkeit ist. Zu dem Badewasser-Stunt erklärte sie: "Meine Fans machen gerne den Witz, dass sie dachten, bis 2019 gebe es fliegende Autos, großartige Medizintechnologie und andere Ideen, die die Menschheit voranbringen. Das passiert zwar schon langsam – aber gleichzeitig kaufen Menschen Gamergirl-Badewasser in einer Flasche." (red, 13.7.2019)