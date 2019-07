Mädchen und Bub fielen aus Transportcontainer und wurden überrollt – 13-Jähriger saß am Steuer des Fahrzeugs

Ermittler aus Bayern und Österreich waren bis in die Nacht im Einsatz. Foto: dpa

München/Wien – Bei einem Traktorunglück im bayerischen Allgäu sind zwei Kinder aus Österreich getötet worden. Das 13 Jahre alte Mädchen und der zehnjährige Bub hatten am Samstagabend zusammen mit zwei weiteren Kindern ebenfalls aus Österreich eine Ausfahrt mit dem Traktor gemacht, teilte die Polizei mit. Der Unfallort im schwäbischen Landkreis Oberallgäu liegt direkt an der Grenze zu Vorarlberg.

Die beiden waren gemeinsam mit einem 12-jährigen Mädchen in einem Transportcontainer an der Front des Traktors mitgefahren. Vermutlich wegen einer Bodenunebenheit fielen die beiden Kinder in Balderschwang aus dem Container und wurden von dem Fahrzeug überrollt.

Am Steuer des Traktors saß ein 13-jähriger Bub. Die 12-jährige Unfallzeugin blieb körperlich unverletzt, soll aber schwer traumatisiert sein. Ermittler aus Bayern und Österreich waren nach dem Unfall am Samstagabend bis in die Nachtstunden im Einsatz. (APA, dpa, 14.7.2019)