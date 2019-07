In dieser Galerie: 2 Bilder Auch am Times Square erlöschten die Glanzlichter Foto: REUTERS So sieht man die Stadt, die niemals schläft, eher selten. Foto: APA/AFP/JOHANNES EISELE

New York – Der mehrstündige massive Stromausfall in der US-Metropole New York ist zu Ende. Die Störung wurde gegen Mitternacht (Ortszeit) behoben, wie Bürgermeister Bill de Blasio und der städtische Notdienst am Sonntag twitterten.

Über 70.000 Menschen in Midtown Manhattan und der Upper West Side waren davon betroffen. Der Versorger Con Edison sprach auf Twitter von "erheblichen Stromausfällen".

Der Stromausfall kam genau zum 42. Jahrestag des großen Blackouts von 1977, der ganz New York verdunkelte und ins Chaos stürzte. Plünderer und Brandstifter zogen damals durch die Stadt, die Polizei war im Dauereinsatz. (APA, dpa, 14.7.2019)