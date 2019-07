Italiener erlitt Gesichtsverletzungen, war bei Einlieferung in Krankenhaus aber bei Bewusstsein

Alessandro de Marchi war gestern noch unter den Ausreißern, heute ist er schwer gestürzt. Foto: APA/AFP/JEFF PACHOUD

Saint-Etienne – Für Alessandro de Marchi ist die Tour de France nach einem schweren Sturz beendet. Der am Vortag lange in der Ausreißergruppe gefahrene CCC-Profi kam am Sonntag auf der 9. Etappe von Saint-Etienne nach Brioude bereits nach zehn Kilometern zu Fall. Der 33-Jährige blieb zunächst regungslos liegen, sei beim Transport ins Krankenhaus aber bei Bewusstsein gewesen, wie sein Team CCC mitteilte.

Der 33-Jährige aus Friaul habe aber eine tiefe Wunde im Gesicht davongetragen. Zur Abklärung etwaiger Knochenbrüche sollen im Krankenhaus Röntgenaufnahmen gemacht werden, hieß es weiter. (APA, 14.7.2019)