Außerdem Bergewelten mit Reinhold Messner, The Program und Eine unerhörte Frau

Um die Menschheit zu retten, dringt Neo (Keanu Reeves) bis ins Herz der Maschinenstadt vor – "Matrix Revolutions", 22.30, Kabel eins.

Foto: Warner Bros.

15.50 FAMILIENDRAMA

Eine unerhörte Frau (D 2016, Hans Steinbichler) Bäuerin Hanni (Rosalie Thomass) ist in Sorge um die Tochter Magdalena (Romy Butz). Sie sieht schlecht, ist schwach und viel zu klein für ihr Alter, doch kein Arzt kann feststellen, was ihr fehlt. Bis 17.50, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Bergwelten: Reinhold Messner – Durchs wilde Karakorum Auf seiner Entdeckungstour durch Pakistan reist Reinhold Messner entlang des Karakorum-Highways in den muslimisch geprägten Teil Kaschmirs. Noch immer ist der Einfluss der tibetischen Kultur hier spürbar, zu der auch Messner eine Verbindung hat. Bis 21.15, Servus TV

20.15 NEU

Liebesg'schichten und Heiratssachen Der ORF zeigt die letzte von Elizabeth T. Spira verwirklichte Staffel der Kultserie. Seit 1997 bot die Filmemacherin in dem TV-Format einsamen Herzen eine Plattform. Zum Auftakt berichten Singles aus früheren Ausgaben von ihren Erlebnissen: zum Beispiel die 51-jährige Wienerin Petra über ihr Glück mit einem Tangotänzer. Bis 21.05, ORF 2

20.15 MELODRAM

Entre nous – Träume von Zärtlichkeit (F 1983, Diane Kurys) Die Jüdin Lena (Isabelle Huppert) vermählt sich im Zweiten Weltkrieg mit einem französischen Soldaten, um der Deportation zu entgehen. Ihre Wege kreuzen sich mit der schwangeren Studentin Madeleine (Miou Miou). Die zwei verlieben sich. Bis 22.00, Arte

Ausschnitt aus der Originalversion von "Entre nous – Träume von Zärtlichkeit" / "Coup de foudre". LezTrailer

21.05 MAGAZIN

Thema Mit Christoph Feurstein: Stau ohne Ausweg. / Romantik zwischen Internet und Bauernhof. / Wie die Mondlandung drei Leben verändert hat. / Neues Leben durch die Kunst der Ärzte. Bis 22.00, ORF 2

22.30 ACTION

Matrix Revolutions (USA 2003, The Wachowskis) Neo (Keanu Reeves) fällt nach seinem Kampf gegen die Wächter scheinbar ins Koma und befindet sich am sogenannten Bahnhof. Hier hat der Trainman das Sagen, der Programme in die Matrix hinein- und aus ihr herausschmuggelt: ein Action-Feuerwerk. Bis 0.50, Kabel eins

Trailer zu "Matrix Revolutions". Moviedinho

22.45 DISKUSSION

Reinhold Beckmann trifft: Sigmar Gabriel und Ranga Yogeshwar Ausreden lassen: Unter diesem Motto stehen die Gespräche, die Reinholf Beckmann mit Gästen in einem Hamburger Loft führt. Diesmal: der deutsche Bundestagsabgeordnete und der luxemburgische Journalist und Physiker im Gespräch über Digitalisierung. Bis 23.30, NDR

23.15 BIOGRAFIE

The Program – Um jeden Preis (GB/F 2015, Stephen Frears) Passend zur Tour de France, die soeben stattfindet, die Geschichte von Aufstieg und Fall des ehemaligen Radprofis Lance Armstrong (Ben Foster), der nach überstandener Krebserkrankung zum gedopten Tour-de-France-Seriensieger wurde. Porträt eines Betrügers, nicht ohne Humor. Bis 0.50, Servus TV

Trailer zu "The Program – Um jeden Preis". KinoCheck