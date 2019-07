Keine Begründung von offizieller Seite – Insider berichten über Probleme bei Bodenstation in Italien

Die europäische GPS-Alternative Galileo hat mit einem Totalausfall zu kämpfen. Foto: AP Photo/ESA, P. Carril

Galileo, die europäische Alternative zu GPS, funktioniert derzeit nicht. Seit Freitag ist das Navigationssystem ausgefallen, wie der Betreiber auf seiner Website mitteilt.

Totalausfall

Die European GNSS Agency (GSA) hatte bereits am 11. Juli vor Störungen gewarnt. In einer am 13. Juli veröffentlichten Mitteilung wurde daraufhin bekannt gegeben, dass das System komplett ausgefallen ist. Die Signale der Navigationssatelliten könnten bis auf weiteres nicht verwendet werden.

Eine offizielle Stellungnahme zur Ursache für den Ausfall gibt es nicht. Allerdings berichtet InsideGNSS, dass es zu Problemen bei einer Station in Italien gekommen sei. Die Verantwortlichen würden derzeit an der Wiederherstellung arbeiten, mit der im Lauf des Sonntags zu rechnen sei.

Verspätet und teurer als geplant

Galileo hätte eigentlich 2008 in Vollbetrieb gehen sollen. Aber erst 2020 sollen die letzten vier von 30 Satelliten ins All gebracht werden. Auch ist das System wesentlich teurer geworden als geplant. Anstatt zwischen 2,2 bis 2,9 Milliarden Euro soll es nun 7,2 Milliarden kosten. Für den Betrieb kommen weitere 3 Milliarden hinzu. (red, 14.7.2019)