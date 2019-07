Grün-Weiß vermochte gegen Nürnberg nicht zu glänzen. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Rapid hat am Sonntag den letzten richtigen Test vor dem Start in die neue Fußball-Saison gewonnen. Die Grün-Weißen besiegten den deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg vor stimmungsvoller Kulisse 2:1 (1:1). Thomas Murg (34.) und Christoph Knasmüllner (80.) erzielten die Rapid-Tore.

Auf der Gegenseite hatte Ex-Austrianer Georg Margreitter die Truppe von Ex-Rapid-Coach Damir Canadi in Führung gebracht. Die Wiener, die vor 12.600 Zuschauern neuerlich das 3-5-2-System testeten, kamen vor allem in der ersten Hälfte zu wenig Chancen. "Man sieht, dass wir ein neues System haben, dass wir noch ein bisschen brauchen", meinte Murg, der einen Freistoß verwandelte, zur Halbzeit im ORF-Fernsehen.

"Wir waren behäbig, haben sehr langsam gespielt", schloss sich Kühbauer an. "Das hat sich in der zweiten Hälfte gebessert." Er sah vor dem Cup-Auftakt am Sonntag noch Steigerungspotenzial. "Wir sind noch nicht ganz da, wo wir sein müssen." Die Generalprobe bestreitet Rapid am Dienstag in Pinkafeld im Burgenland.

Bereits am Nachmittag schloss SCR Altach mit einem 1:1 nach Rückstand gegen den englischen Erstligisten Southampton sein Testspiel-Programm ab. Das Tor gegen den Club des Österreichers Ralph Hasenhüttl erzielte Manfred Fischer per Schuss von der Strafraumgrenze (26.). (APA, 14.7.2019)

Ergebnisse von Fußball-Testspielen am Sonntag:

In Wien-Hütteldorf:

SK Rapid Wien – 1. FC Nürnberg 2:1 (1:1). Tore: Murg (34.), Knasmüllner (80.) bzw. Margreitter (16.)

In Altach:

Cashpoint SCR Altach – Southampton FC (Trainer Ralph Hasenhüttl) 1:1 (1:1). Tor Altach: Fischer (26.)