Tänzchen. Foto: APA/AFP/KHALED DESOUKI

Kairo – Die senegalesische Fußball-Nationalmannschaft um Sadio Mane steht im Finale des Afrika-Cups. Die Westafrikaner gewannen am Sonntag in Kairo das Halbfinale gegen Tunesien durch ein Eigentor in der Verlängerung 1:0 (0:0, 1:0).

In einer dramatischen Begegnung verpasste Tunesiens Tormann Hassen Mouez eine Flanke, Abwehrspieler Dylan Bronn konnte nicht mehr ausweichen, von seinem Körper prallte der Ball ins Tor (101. Minute).

Beide Mannschaften vergaben in der regulären Spielzeit Elfmeter: Senegals Tormann Alfred Gomis hielt in der 75. Minute einen schwach geschossenen Handelfmeter von Ferjani Sassi. Henri Saivet scheiterte an Mouez (80.). In der 113. Minute entschied Schiedsrichter Bamlak Tessema aus Äthiopien zunächst erneut auf Handelfmeter für Tunesien, nachdem Salif Sane seinem Mitspieler Kalidou Koulibaly den Ball an die Hand geköpfelt hatte. Nach Ansicht der Videobilder nahm er die Entscheidung jedoch zurück.

Im Finale am Freitag treffen die Mitfavoriten aus Westafrika nun auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Algerien und Nigeria, das am Abend (21.00 Uhr) stattfand. Für Senegal wäre es der erste Titel beim Afrika-Cup. (APA/dpa, 14.7.2019)