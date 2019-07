Foto soll Gerät in Londong zeigen, erkennbar an der Anordnung der Kamerasensoren

Ein weiteres Foto des Pixel 4 "in the wild". Foto: 9to5Google

In Sachen Geheimhaltung scheint Google bei seiner Pixel-Reihe nur mäßig bemüht zu sein. Von beinahe jedem der Smartphones ist im Vorfeld zumindest ein Foto aufgetaucht, welches das Gerät in der Öffentlichkeit zeigt.

Das kommende Pixel 4 ist dabei wohl keine Ausnahme. Wie 9to5Google berichtet, hat ein Leser des Portals das Handy in der Londoner U-Bahn entdeckt. Es wurde wohl zum Zwecke interner Tests von einem mutmaßlichen Google-Angestellten mitgeführt. Trotz der generischen Schutzhülle ist es gut an den Ausschnitten für die Kamera erkennbar, die man bereits aus vorherigen Leaks kennt. Damit ist es das zweite Foto des Pixel 4. Im Juni war bereits ein erster Schnappschuss gelungen, damals steckte das Handy gar in einer von Google selbst vertriebenen Textil-Schutzhülle. Zudem gibt es mittlerweile auch Renderings, die das Telefon von allen Seiten zeigen.

Erstes Pixel mit Dualcam

Der neue Leak bestätigt einmal mehr, dass heuer auch für die Pixel-Reihe die Ära der Solo-Kameras endet. Bislang hatte man darauf verzichtet, zusätzliche Fotosensoren einzubauen und mittlerweile gängige Features wie Zoom mit Hilfe künstlicher Intelligenz realisiert. Es wird angenommen, dass es sich beim zweiten Modul um eine Telefoto-Kamera mit einer Auflösung von 16 Megapixel handelt. Dazu dürfte auch noch ein Time-of-Flight oder Spektralsensor zur genaueren Analyse des Umgebungslichts an Bord sein. Um das Design des Kameramoduls macht mittlerweile auch Google selbst kein Geheimnis mehr.

Bis zur Veröffentlichung des Pixel 4 ist allerdings noch Geduld angesagt. Typischerweise stellt Google die Geräte im Spätherbst vor. Das Pixel 3 etwa ging am 2. November 2018 an den Start. Seit Mai gibt es auch eine kleinere und günstigere Variante in Form des Pixel 3a. (red, 15.07.2019)