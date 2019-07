"Sekiro: The Easy" ändert Spiel vielerorts maßgeblich

Nun gibt es also doch einen Easy-Mode für "Sekiro: Shadows Die Twice". Foto: FromSoftware

Sekiro: Shadows Die Twice zählt zu den bislang besten Games des Jahres, der sehr hohe Schwierigkeitsgrad schreckt viele Spieler allerdings ab. Mit der kostenlosen Mod "Sekiro: The Easy" wurde dieses "Problem" nun ausgemerzt. So sorgt die Modifikation dafür, dass das Game deutlich einsteigerfreundlicher ist und man nicht ständig stirbt.

Was die Mod alles ändert

Die Mod erhöht unter anderem die Drop-Rate von Loot signifikant, zudem sind stärkere Attacken und eine bessere Defensive möglich. Die Kondition der Spielfigur wurde außerdem angehoben – ferner nimmt man bei einem Sturz keinen Schaden mehr. 514 Downloads wurden bislang verzeichnet, das Interesse ist somit noch etwas gering. (red, 15.7.2019)