118 km/h in der 50er-Zone ist zu viel, findet nicht nur die Polizei. Foto: APA / Lukas Hunter

Wien – Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer, der mit Tempo 118 in einer 50er-Zone auf der Triester Straße in Wien unterwegs war, ist von der Polizei im Rahmen eines von Samstagabend bis Sonntagnacht andauernden Roadrunner-Schwerpunkts der Landesverkehrsabteilung gestoppt worden. Dem Mann wurde seine erst am 19. Juni ausgestellte Lenkberechtigung abgenommen, berichtete die Polizei am Montag.

Zudem wurden bei dem Schwerpunkt mit Beteiligung der Stadtpolizeikommanden Favoriten und Donaustadt sowie der Landesfahrzeugprüfstelle (MA46) 14 Kennzeichen aufgrund technischer Mängel und Gefahr in Verzug eingezogen. So manche Auspuffanlage war vorschriftswidrig umgebaut bzw. zu laut. Auch ließen manche Fahrzeuglenker nachträglich ihre Dieselpartikelfilter oder Katalysatoren entfernen.

Drei Fahrzeuglenker mit zu viel Alkohol im Blut und zwei mit Suchtmittelbeeinträchtigung wurden angehalten. Es setzte drei Führerscheinabnahmen und zwei Anzeigen. Letztere ergingen an alkoholisierte Lenker mit weniger als 0,8 Promille. Insgesamt wurden im Rahmen des Schwerpunkts 61 Organmandate ausgestellt und 120 Anzeigen gelegt. (APA, 15.7.2019)