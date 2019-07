Treffsicher: Daniel Royer. Foto: APA/AP/Dyck

New York – Der Steirer Daniel Royer hat in der US-amerikanischen Major League Soccer mit einem Doppelpack das New Yorker Fußball-Derby entschieden. Der 29-Jährige erzielte am Sonntag beim 2:1-Heimerfolg der Red Bulls gegen den New York City FC in der 46. Minute per Elfmeter den Ausgleich und in der 60. Minute mit einem Kopfball den Siegestreffer. (APA; 15.7.2019)