Schon im nächsten Jahr soll die genaue Zustellinformation an den Start gehen. Foto: APA

"Leider konnten wir Sie nicht antreffen" – diese und ähnliche Sätze, vermerkt auf an die Tür geklebte Informationszettel, zählen zu den wohl größten Ärgernissen des Shoppingalltags. Besonders, da die in der Regel großen Zeitfenster für die Zustellung (etwa "zwischen 12 und 17 Uhr") die Tagesplanung nicht gerade erleichtern. Geht man zur falschen Zeit außer Haus, muss man warten oder im schlimmsten Falle zu einem vielleicht weit entfernten Paketshop pilgern.

Damit soll künftig Schluss sein, verspricht der DHL-Vorstandsvorsitzende Frank Appel gegenüber der Rheinischen Post. Benachrichtigungen per E-Mail sollen im Vorfeld verraten, wann genau das Paket kommt.

Zwei E-Mails

Geplant ist ein zweistufiges System, das man zuerst in "einigen Regionen" erproben möchte. Basierend auf den Positionsdaten des Lieferwagens soll der Kunde am Zustelltag zuerst per E-Mail eine ungefähre Angabe für den Zeitpunkt der Zustellung bekommen. Eine weitere Nachricht könnte dann etwa 15 Minuten vor Ankunft eintreffen.

Auf die Einführung, jedenfalls in Deutschland, soll man nicht mehr allzu lange warten müssen. Laut Appel soll das neue System bereits 2020 an den Start gehen. Nicht behoben wird damit freilich der Umstand, dass viele Menschen zu üblichen Zustellzeitenaus Arbeitsgründen außer Haus sind. (red, 18.07.2019)