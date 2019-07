In der Android-Welt ist es üblich, dass die Hardwarehersteller recht umfangreiche Anpassungen an der Oberfläche vornehmen. Das ist auch bei Xiaomi so, wo man mit MIUI die Kunden für sich zu begeistern versucht. Doch für eine Reihe macht der Hersteller eine Ausnahme von dieser Regel – und bei dieser steht nun eine neue Hardwaregeneration an.

Android One

Das Xiaomi Mi A3 soll wie seine Vorgänger wieder mit einem weitgehend unverändertem Android punkten. Im Rahmen des Android-One-Programms arbeitet man dabei direkt mit Google zusammen. Daraus ergibt sich nicht nur ein schlankes System, auch drei Jahre an regelmäßigen Sicherheitsaktualisierungen werden garantiert.

So soll das Xiaomi Mi A3 aussehen. Grafik: Xiaomi

Bei der Hardware erweist sich das Mi A3 offenbar als angepasste Version des Mi CC9e, das vor kurzem für den chinesischen Markt vorgestellt wurde, wie Winfuture berichtet. Es soll also einen 6,08-Zoll-AMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2.240 x 1.080 Pixel geben, der oben durch einen schmalen Teardrop-Notch durchbrochen wird. In diesem ist eine Frontkamera mit 32 Megapixel angebracht. Als Prozessor ist ein Snapdragon 665 mit einer Taktfrequenz von 2 GHz geplant, das Gerät wird also leistungsmäßig in der Mittelklasse angesiedelt.

Kamera

An der Rückseite sind drei Kameras vorgesehen: ein Hauptsensor mit 48 Megapixel, der von zwei Zusatzkameras mit acht und zwei Megapixel flankiert wird. Der Autofokus funktioniert mittels PDAF, die Blende von f/1.79 soll relativ viel Licht auf den Sensor lassen. Das RAM soll bei 4 GB liegen, der lokale Speicherplatz beträgt angeblich je nach Modell 64 oder 128 GB, lässt sich aber via MicroSD-Slot erweitern. Der Akku soll mit 4.030 mAh recht groß ausfallen.

Bei GSMArena hat man bereits ein erstes Foto des Mi A3 in der Originalverpackung erhalten. Foto GSMArena

Abwarten

Kurz nach dem Leak bei Winfuture hat GSMArena bereits Bilder des Geräts in der Originalverpackung erhalten. Insofern ist davon auszugehen, dass eine offizielle Vorstellung bald erfolgen wird. Informationen zum Preis gibt es bislang noch nicht. (red, 15.7.2019)