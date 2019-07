In dieser Galerie: 2 Bilder Auch schon fünf Wimbledon-Titel in der Tasche: Novak Djokovic. Foto: APA/AFP/GLYN KIRK Der Serbe mit dem Objekt der Begierde. Foto: REUTERS/Andrew Couldridge

Wimbledon – Novak Djokovic hat einen Trick. Als sein episches Finalduell mit Roger Federer dem dramatischen Höhepunkt entgegen steuerte, der Centre Court von Wimbledon brodelte und das Publikum seinen Rivalen aufgekratzt nach vorne schrie – in genau diesem Moment verdrehte der Serbe einfach die Realität. "Wenn sie rufen 'Ro-ger, Ro-ger', dann höre ich 'No-vak, No-vak'", verriet Djokovic nach seinem Triumph im längsten Endspiel der Turniergeschichte: "Es klingt komisch, aber so ist es. Ich überzeuge mich selbst davon, dass es so ist."

Fünfstündiger Final-Krimi

Schließlich kennt Djokovic das Phänomen. Zusammen mit Federer schrieb er in Wimbledon ein weiteres Kapitel Tennis-Geschichte. In einem fast fünfstündigen Final-Krimi für die Ewigkeit feierte er seinen 16. Grand-Slam-Titel und wehrte dabei unter anderem als erster Sieger seit 1960 Matchbälle ab. Er hat nunmehr vier der letzten fünf Majors gewonnen, ist Weltranglistenerster und zurzeit ohne Zweifel der beste Tennisspieler des Planeten. Die Sympathien des Anhangs gehören dennoch anderen.

Geliebt wird Djokovic vom Publikum nicht. Zumindest nicht so wie der am Sonntag tragische Held Federer, der in seinem "Wohnzimmer" auf dem Centre Court von Wimbledon eine der bittersten Niederlagen seiner mehr als 20-jährigen Tennis-Laufbahn kassierte.

"Enttäuscht, traurig, wütend. Ich weiß gar nicht, was ich im Moment fühle", sagte der Rekordchampion hinterher: "Ich fühle auf jeden Fall, dass ich eine so unglaubliche Chance liegen gelassen habe, dass ich es kaum glauben kann." In einem denkwürdigen fünften Satz hatte Federer beim Stand von 9:8 bereits wie der sichere Sieger ausgesehen. Doch bei eigenem Aufschlag vergab der 37-Jährige zwei Matchbälle.

Kostprobe vom Heiligen Rasen

Es kam zur Premiere des erst in diesem Jahr eingeführten Match-Tiebreaks. Und wie in den beiden anderen Tiebreaks der Partie musste sich Federer am Ende knapp geschlagen geben. Mit 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3) behielt Djokovic die Oberhand und durfte zum fünften Mal sein traditionelles Jubel-Zeremoniell mitsamt Kostprobe vom Heiligen Rasen und Kuss für den goldenen Siegerpokal abhalten.

Federer dagegen muss in seiner an großen Siegen so reichen Karriere nun einmal mehr einen Weg finden, mit einer großen Niederlage umzugehen. Wie schon 2008 im jetzt nur noch zweitlängsten Wimbledonfinale gegen seinen anderen Dauerrivalen Rafael Nadal, oder wie 2014 und 2015 nach den Endspielen gegen Djokovic. "Ich werde mich nicht deprimieren lassen von einem eigentlich ja großartigen Tennismatch", beschied Federer zwar entschlossen und kündigte an, schon bald "das Positive" aus der Niederlage ziehen zu wollen. Allerdings gab er auch zu: "Momentan tut es weh. Aber das sollte es auch."

Vielleicht sollte sich Federer beim Verarbeitungsprozess ein Beispiel an Djokovic und dessen Kunst der Autosuggestion nehmen. Von der "Kraft der Visualisierung", sprach dieser nach seinem Triumph und erzählte, wie er schon vor dem Match "im Kopf alle Szenarien", ja sogar "jede mögliche Variante des Matches" durchgespielt habe. "In meiner Vorstellung war ich dabei immer der Sieger", sagte Djokovic grinsend. Auch dieser Trick hat offenbar funktioniert. (sid, 15,.7.2019)