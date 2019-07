Kein echte Rettungsaktion, sondern ein Stunt in "GTA 5". Foto: Screenshot/GameStandard

Khurram Gandapur, Generalsekretär der Volksbewegung Pakistans, hat sich mit einem Tweet zu einem vermeintlichen Terroranschlag blamiert. Der Minister twitterte ein Video, in dem ein Tanklaster einem Flieger bei der Landung den Weg versperrt. Im letzten Moment kann das Flugzeug abheben, um die fatale Kollision zu vermeiden. Allerdings handelt es sich bei der Heldenaktion um kein echtes Video, sondern um einen Ausschnitt aus Rockstars GTA 5.

Foto: TheCurrentPK

Tweet schnell wieder gelöscht

Gandapur twitterte trotzdem, dass dem Piloten eine "wunderbare Rettung" gelungen ist und erwähnte zugleich, dass die Kollision zu einem "riesigen Desaster" geführt hätte. Nachdem sich einige Twitter-User über den Politiker lustig machten und ihm aufzeigten, dass der Clip aus einem Videospiel stammt, löschte er den Tweet allerdings kurzerhand. Eine Richtigstellung gab es von dem Generalsekretär allerdings nicht.

The UiGamer

Stunt bereits am 20. Juni aufgenommen

Das Video wurde übrigens bereits am 20. Juni von YouTuber The UiGamer veröffentlicht. Daraufhin ist zu sehen, wie ein A380 langsam zur Landung ansetzt, während der Öltanker auf die Landebahn rollt und dem Piloten den Weg versperrt. Der Mann benötigte für den virtuellen Stunt mehrere Versuche. So ist auch zu sehen, wie dem YouTuber die spektakuläre Aktion nicht gelingt und die beiden Maschinen kollidieren. (red, 15.7.2019)