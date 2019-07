In dem Film "Kubrick, Nixon und der Mann im Mond" hat Regisseur William Karel Wahres und Erfundenes eng miteinander verwoben – 23.15, ORF 2. Foto: ORF/ Point du Jour Int.

18.30 MAGAZIN

50 Jahre Mondlandung – das Geschäft mit dem Mond Mondkalender, Mondholz, nur bei Vollmond abgefülltes Mineralwasser – der richtige Zeitpunkt lässt die Preise ansteigen. Immer öfter werden alte Volksweisheiten und Bauernregeln rund um den Erdtrabanten zur Marketingstrategie. Bis 18.51, ORF 2

20.15 REPORTAGE

Alltagsgeschichte: Hundeherzen schlagen treu Sie porträtierte die österreichische Alltagskultur wie niemand zuvor: Elizabeth T. Spira. In einer Retrospektive zeigt der ORF die kultigsten Folgen der Serie. In dieser Folge skizziert sie wie in einer Art Familienalbum die 'zwischenmenschliche' Beziehung von Herrl und Hund. Eine Folge zu Menschen und ihren Vögeln folgt um 21.05. Bis 21.05, ORF 3

20.30 DOKUMENTATION

Das Weltevent – 50 Jahre Mondlandung Am 16. Juli 1969 startete die Apollo 11 zur bis dahin spektakulärsten Mondmission, die mit den ersten Schritten eines Menschen auf dem Mond wenige Tage später ihren Höhepunkt erreichte. 50 Jahre später blicken wir zurück auf diesen Weltevent, der auch politisch für die USA im Kalten Krieg mit der Sowjetunion ein Prestigeprojekt war. Der ORF berichtete damals 28 Stunden live. Bis 22.00, ORF 2

22.15 KABARETT

Die Anstalt Während sich Claus von Wagner im Sommer noch um seine molwanischen Staatsangelegenheiten kümmern muss, blicken Stellvertreter Erwin Pelzig und Max Uthoff auf die Verfassung Deutschlands. Zusammen mit Nessi Tausendschön, Till Reiners, Nektarios Vlachopoulos und einer ordentlichen Prise satirischer Schärfe analysieren sie die aktuelle politische Lage. Bis 23.00, ZDF

22.30 MAGAZIN

Menschen & Mächte: Im Schatten der Mondlandung Als im Juli 1969 Neil Armstrong seinen Fuß auf den Mond setzt, fallen sich im Raumfahrtzentrum Houston die Nasa-Mitarbeiter in die Arme, unter ihnen ein pensionierter Ehrengast: Hubertus Strughold. Strughold, das wussten die Amerikaner, war aber auch etwas anderes: ein NS-Verbrecher. Zunächst mit seiner Kenntnis, dann auch auf seinen persönlichen Befehl hin wurden KZ-Häftlinge in Dachau und sogar Kinder zu Opfern von Menschenversuchen, deren Ergebnisse sich später die Nasa zunutze machte, um – erfolgreich – ihr Raumfahrtprogramm voranzutreiben. Bis 23.15, ORF 2

23.15 DOKUMENTATION

Kubrick, Nixon und der Mann im Mond (FRA/USA 2002, William Karel) Stellen Sie sich vor, Richard Nixon hätte einen Film über die Mondlandung in Auftrag gegeben, weil die echte Mission schiefging. Dass dem so war, behauptet Regisseur William Karel in seiner nicht ganz ernst gemeinten Fake-Doku. Karel flocht aus Wahrem und Erfundenem eine Fiktion: Während sich Apollo 11 dem Mond nähert, beginnen in einem Filmstudio mit Requisiten die Dreharbeiten zur inszenierten Mondlandung. Bis 0.10, ORF 2