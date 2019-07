Wout van Aert geht als Erster über die Ziellinie.

Albi – Der belgische Radprofi Wout Van Aert hat bei der 106. Tour de France die zehnte Etappe für sich entschieden. Der 24-Jährige vom Team Jumbo-Visma verwies am Montag nach 217,5 km zwischen Saint-Flour und Albi im Massensprint den Italiener Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) und den Australier Caleb Ewan (Lotto-Soudal) auf die Plätze. Für das Jumbo-Team war es bereits der vierte Tageserfolg bei der Tour 2019.

Im Gelben Trikot des Gesamtführenden fährt weiter der Franzose Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Zweiter ist Titelverteidiger Geraint Thomas (Großbritannien/+1:12 Minuten) vor seinem Teamkollegen Egan Bernal (Kolumbien/1:16).

Der Niederösterreicher Patrick Konrad (Team Bora) kam mit der ersten Gruppe als 16. an und verbesserte sich in der Gesamtwertung von der 20. an die 12. Stelle. Konrad hat 2:46 Minuten Rückstand.

Der bislang drittplatzierte französische Hoffnungsträger Thibaut Pinot sowie die Mitfavoriten Jakob Fuglsang (Dänemark), Rigoberto Uran (Kolumbien) und Richie Porte (Australien) verloren am Montag überraschend 1:40 Minuten auf die Spitze, fielen damit in der Gesamtwertung empfindlich zurück. (sid, 15.7.2019)

Ergebnisse Tour de France vom Montag:

10. Etappe (Saint-Flour – Albi/218 km):

1. Wout van Aert (BEL) Jumbo 4:49:39 Std.

2. Elia Viviani (ITA) Deceuninck

3. Caleb Ewan (AUS) Lotto

4. Michael Matthews (AUS) Sunweb

5. Peter Sagan (SVK) Bora

6. Jasper Philipsen (BEL) UAE

7. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain

8. Matteo Trentin (ITA) Mitchelton

9. Oliver Naesen (BEL) AG2R

10. Greg van Avermaet (BEL) CCC

11. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck

12. Geraint Thomas (GBR) Ineos.

Weiter:

14. Egan Bernal (COL) Movistar

16. Patrick Konrad (AUT) Bora

18. Steven Kruijswijk (NED) Jumbo, alle gleiche Zeit

45. Thibaut Pinot (FRA) Groupama +1:40 Min.

48. Rigoberto Uran (COL) EF

49. Richie Porte (AUS) Trek

51. Jakob Fuglsang (DEN), alle gleiche Zeit

57. Giulio Ciccone (ITA) Trek 2:09

79. Gregor Mühlberger (AUT) Bora 4:40

109. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora 9:41

164. Marco Haller (AUT) Katjuscha, gleiche Zeit

Gesamtwertung:

1. Alaphilippe 43:27:15 Std.

2. Thomas +1:12 Min.

3. Bernal 1:16

4. Kruijswijk 1:27

5. Emanuel Buchmann (GER) Bora 1:45

6. Enric Mas (ESP) Deceuninck 1:46

7. Adam Yates (GBR) Mitchelton 1:47

8. Nairo Quintana (COL) Movistar 2:04

9. Daniel Martin (IRL) UAE 2:09

10. Ciccone 2:32

11. Pinot 2:33

12. Konrad 2:46