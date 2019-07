US-Finanzminister Steven Mnuchin zeigt sich skeptisch, was die rasche Einführung von Libra betrifft. Foto: SAUL LOEB / AFP

Washington – US-Finanzminister Steven Mnuchin hat sich besorgt über die Pläne von Facebook zur Einführung der digitalen Währung Libra gezeigt. Sein Ministerium habe dem Konzern "und anderen Anbietern von finanziellen Diensten" klargemacht, dass sie die gleichen Maßnahmen zum Kampf gegen Geldwäsche und Terror-Finanzierung umsetzen müssten wie traditionelle Firmen, sagte Mnuchin am Montag in Washington.

Kein grünes Licht

Das soziale Netzwerk sei "weit davon entfernt", von den Behörden grünes Licht für Libra zu erhalten. Die Facebook-Aktie verlor an der Wall Street nach Mnuchins Aussage im Verlauf fast ein Prozent.

Kritik

Facebook hatte im Juni angekündigt, Libra in der ersten Hälfte des kommenden Jahres einführen zu wollen. Dem Konzern schlägt Kritik entgegen, Medienberichten zufolge auch in Deutschland. Der zuständige Facebook-Manager David Marcus will am Dienstag und Mittwoch vor dem Kongress für das Projekt werben. (Reuters, 15.7.2019)