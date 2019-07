Das ist kein Widerspruch zur Freude und der Erleichterung, es – was auch immer – geschafft zu haben: Als ich noch am Ironman-Tag mein Zeug aus der Wechselzone abholte, saß zwischen den Garderobenständern ein Brite am Boden (man stopft das Schwimm- und das Radzeug beim Wechseln in den Materialbeutel der Folgeetappe und holt alles, inklusive Rad, nach dem Wettkampf aus dem bewachten Bereich wieder ab, Anm.). Er sah auf seine Medaille und fluchte: "Never again. I will never do such a stupid thing again." Ich zählte bis drei. Dann kam es aus allen Richtungen: "Wait for the day after tomorrow. You will come back here."