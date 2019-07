Die kommende partielle Mondfinsternis wird wie eine liegende Mondsichel erscheinen. Foto: APA/AFP/GREG WOOD

Wien/Österreich-weit – In der Nacht auf Mittwoch steht uns eine partielle Mondfinsternis ins Haus: Kurz vor Mitternacht werden die nördlichen, also oberen zwei Drittel der Mondscheibe im Kernschatten der Erde liegen. Das untere Drittel ähnelt dann einer fünf bis sechs Tage alten Mondsichel, die allerdings in diesem Fall liegend und nicht stehend erscheint und den Nachhimmel noch ziemlich erhellen wird, wie Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) erklärt.



Wer sie hierzulande tatsächlich gut zu Gesicht bekommt, hängt freilich vom Wetter ab, doch die Aussichten sind günstig, wie Meteorologen prognostizieren: "Das Wetter dürfte in ganz Österreich mitspielen, es sind in der Nacht nur wenige Wolken zu erwarten. Zumindest zeitweise ist somit überall der Blick auf den Mond frei", erklärte Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).



Haltet Ausschau nach der Internationalen Raumstation!



Während der Verfinsterung lohnt sich auch ein Blick in den umliegenden Sternenhimmel: In Nähe des Mondes sind die hellen Planeten Jupiter und Saturn zu sehen. Zudem fliegt wenige Minuten nach 23:00 Uhr auch die internationale Raumstation ISS von West nach Ost durch die Szenerie und ist mit freiem Auge als auffällig leuchtender Punkt zu erkennen.

Timeline für das kommende Himmelsspektakel. Grafik: APA

Wichtig: Freie Sicht nach Südosten



Beginnen wird das nächtliche Himmelsspektakel ab 22.01 Uhr. Um 23.32 wird der Mond die größte Verfinsterung erreichen. Die partielle Finsternis endet um 1.00 Uhr am Mittwoch. Zum Beobachten ist freie Sicht nach Südosten wichtig, da der Mond in einer sehr tiefen Bahn über den Himmel zieht.



Hintergrund



Mondfinsternisse gibt es nur bei Vollmond. Sonne, Erde und Mond stehen dabei genau auf einer Linie und der Erdtrabant wandert durch den Schatten der Erde. Dabei kann der Mond bei einer totalen Mondfinsternis vollständig oder, wie im aktuellen Fall, partiell in den Kernschatten der Erde eintauchen.

Wie eine Mondfinsternis zustandekommt. Grafik: APA

Die Bahn des Mondes um die Erde ist zur Bahn der Erde um die Sonne um etwa fünf Grad geneigt. Das ist der Grund, warum es nicht bei jedem Vollmond zu einer Mondfinsternis kommt. Der Erdtrabant zieht nämlich meist nördlich oder südlich des Erdschattens vorbei. Nur etwa alle sechs Monate geht es sich aus, dass unser Trabant den Scahtten der Erde durchquert.



Zehn Jahre bis zur nächsten totalen Finsternis



Für Österreich beginnt nach morgen eine relativ lange Finsternis-freie Zeit: Am 10. Jänner 2020 gibt es eine völlig unspektakuläre Halbschatten-Mondfinsternis, bei der der Mond gar nicht in den Kernschatten der Erde eintritt. Am 16. Mai 2022 ist zwar eine totale Mondfinsternis zu sehen, allerdings nicht über den gesamten Verlauf. Der Mond wird dabei verfinstert untergehen. Die nächste zur Gänze sichtbare totale Mondfinsternis findet hierzulande erst am 20. Dezember 2029 statt.



Experten der WAA werden heute von 20.30 Uhr bis 1.30 Uhr auf der Sophienalpe in Wien-Penzing Möglichkeiten zur Beobachtung und Erklärungen anbieten. Sie beteiligen sich aber auch an der "Ö1 Vollmondnacht" auf der Wiener Universitätssternwarte. Dort dreht sich von 17.00 bis 24.00 Uhr alles um den Mond: Neben verschiedenen Fachvorträgen singen die Geschwister Mondschein dem Erdtrabanten ein Loblied, kämpfen die Finalisten des Ö1 Rap & Slam Contests "Rap the Moon" um den ersten Platz und rät die Kabarettgruppe Science Busters "Nimm den Mond nicht zu voll!". (red, 16.7.2019)