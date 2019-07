Charlotte Roche beim "Kanamara-Matsuri" in Kawasaki. Foto: Florianfilm/ARTE

Arte zeigt ab 28. August die sechsteilige Reihe "Love Rituals". Darin will Charlotte Roche Liebesritualen in anderen Ländern auf den Grund gehen. In der ersten Folge (21.35 Uhr) besucht die Autorin ("Feuchtgebiete", "Schoßgebete") das "Kanamara-Matsuri" in Kawasaki in Japan. Einmal im Jahr werden dort große Phallen durch die Straßen getragen, Mädchen lutschen an Penis-Lollies und Jungs an Zucker-Vaginas, während ältere Frauen aus Rettichen Phallen anfertigen und die lokalen Parteivorsitzenden sich vor Holz-Penisen verbeugen. Folge zwei ist dann im Anschluss ab 22.25 Uhr zu sehen. Darin reist sie nach Israel und nimmt am Tu B’Av-Fest am Schrein von Amuka teil.

In den weiteren Folgen besucht sie eine Mitgift-Zeremonia in Kenia, nimmt an einem Voodoo-Ritual in New Orlean teil oder sucht in Indien nach einer Antwort auf das Zusammenspiel von Liebe und Ehe. Zum Abschluss ist sie auf den Orkney Inseln unterwegs, dort wird eine zukünftige Braut von ihren Freunden mit Dreck beschmiert, um sie in Zukunft vor dem Einfluss der bösen Feen zu schützen. (red, 16.7.2019)