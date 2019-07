Wenn die Premier League ruft, ist Sebastien Haller nicht zu halten. Foto: APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Frankfurt/London – West Ham United hat einen Nachfolger für den nach China gewechselten Marko Arnautovic gefunden: Der Franzose Sebastien Haller wechselt vorbehaltlich eines Medizinchecks von Eintracht Frankfurt in die Premier League. Die beiden Klubs hätten sich über die Transfermodalitäten geeinigt, gaben die Frankfurter am Dienstag bekannt. Damit verliert die Eintracht den nächsten offensiven Leistungsträger.

Laut Medienberichten soll der 25-Jährige rund 40 Millionen Euro Ablöse kosten. Die Transfersumme für Arnautovic hatte sich vergangene Woche auf kolportierte 25 Millionen Euro belaufen. Hallers Vertrag beim Europa-League-Halbfinalisten der vergangenen Saison wäre noch bis 2021 gelaufen.

Haller hatte in der abgelaufenen Saison 15 Tore und neun Assists in der deutschen Bundesliga und weitere fünf in der Europa League beigesteuert. Als er gegen Saisonende wegen einer Bauchmuskelverletzung fehlte, verlor die Eintracht umgehend an Durchschlagskraft.

Nach Luka Jovic, der für rund 60 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte, ist Haller der zweite namhafte Angreifer, der den Klub von Trainer Adi Hütter verlässt. Vom "magischen Dreieck" ist damit nur noch Vizeweltmeister Ante Rebic übrig. Der 25-jährige Kroate liebäugelt allerdings auch mit einem Wechsel, am wahrscheinlichsten ist ein Transfer zu Inter Mailand. (APA, dpa, sid, 16.7.2019)