Jens Spahn könnte von der Leyen im Verteidigungsministerium beerben. Foto: AP / Michael Sohn

In Ursula von der Leyens Kalender stand bisher für den Samstag seit langem ein wichtiger Termin. Der 20. Juli ist der 75. Todestag von Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Er hatte im Jahr 1944 versucht, Hitler zu töten. Das Attentat scheiterte, Stauffenberg und seine Mitverschwörer wurden im Hof des Bendlerblocks (dem heutigen Verteidigungsministerium) hingerichtet.

Auch dieses Jahr werden hunderte junge Rekruten unweit davon an diesem Tag ihr Gelöbnis ablegen, zudem kommt die Kanzlerin. Es ist somit ein Pflichttermin für jede(n) Verteidigungsminister(in). Bloß: Wer wird es sein? Das ist noch unklar. Von der Leyens bisheriger Posten als Verteidigungsministerin ist nachzubesetzen, weil sie sich für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin bewirbt.

Eine schwierige Aufgabe

Allzeit bereit, so heißt es in der deutschen Hauptstadt, sei Jens Spahn (CDU). Der Gesundheitsminister war gerade im Kosovo und warb um Pflegekräfte für Deutschland. "Sein erster Auslandseinsatz", witzelte man daraufhin in Berlin. Spahn, der Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Wahl um den CDU-Vorsitz unterlag, ist ein sehr fleißiger Gesundheitsminister. Er gilt als ehrgeizig und hätte sicher nichts gegen ein Ministerium mit mehr Verantwortung einzuwenden. Das Verteidigungsministerium wäre ein großer Schritt nach oben auf der Karriereleiter.

Grundsätzlich gilt es jedoch als schwieriges Haus, von der Leyen hinterlässt eine Menge Baustellen: einen U-Ausschuss zu ihren zahlreichen Verträgen mit teuren externen Beratern, das finanzielle Debakel um das Schulsegelschiff Gorch Fock, eine Truppe mit zum Teil mangelhafter Ausrüstung. Die Stimmung ist auch nicht die beste, seit von der Leyen im Zusammenhang mit rechten Tendenzen ein "Haltungsproblem" unterstellt hatte.

Aussichtsreiche Kandidaten

Viele meinten in Berlin auch, dies klinge ganz nach einer Mission für Peter Altmaier (CDU). Der Vertraute der Kanzlerin leitete bereits ihr Amt, war Umwelt-, kurzzeitig Finanzminister und steht jetzt dem Wirtschaftsressort vor. Die Überlegung dahinter: Altmaier könnte dann durch Kramp-Karrenbauer ersetzt werden, die CDU-Chefin hätte als Mitglied der Bundesregierung eine größere Bühne. Doch AKK will nicht ins Kabinett, sie sagt: "Es gibt in der CDU viel zu tun." Bei der Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin für von der Leyen hat sie aber als CDU-Chefin ein Wort mitzureden.

Als Kandidat für die Spitze des Verteidigungsministeriums gilt auch Peter Tauber. Er war von 2013 bis 2018 CDU-Generalsekretär, jetzt ist er Staatssekretär im Wehrressort. Weiters im Gespräch sind der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Johann Wadephul und Henning Otte, der Obmann der CDU/CSU im Verteidigungsausschuss des Bundestags. Wer immer es wird – am Samstag steht beim Stauffenberg-Gedenken gleich der erste große Auftritt bevor. (Birgit Baumann aus Berlin, 16.7.2019)