Mullah Krekar wurde verhaftet. Foto: APA/AFP

Bozen – Der norwegisch-kurdische Islamist Mullah Krekar ist aufgrund eines italienischen Haftbefehls in Oslo festgenommen worden. Dies berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag. Zuvor war der 63-Jährige Montagabend von einem Bozner Schwurgericht zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.

Krekar soll nach Italien ausgeliefert werden, um dort die Haftstrafe abzusitzen. Der umstrittene Prediger, der seit 30 Jahren in Norwegen lebt, und fünf Getreue sollen sich laut den Staatsanwälten im Rahmen der Terrorgruppe Rawti Sax mit anderen in mehreren europäischen Ländern zusammengeschlossen haben, um in ganz Europa Terrorakte zu begehen. Krekar bestritt die Vorwürfe und versicherte, keinerlei Kontakt zum Islamischen Staat zu haben.

Vier Mitglieder des mutmaßlichen internationalen Terrornetzwerkes waren im November 2015 bei einer koordinierten Polizeiaktion in Südtirol festgenommen worden. Die fünf Getreue wurden am Montag zu Haftstrafen zwischen neun und siebeneinhalb Jahre verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Verteidiger haben Berufung angekündigt.

Drei weitere Festnahmen

Neben Krekar sind drei weitere vom Schwurgericht in Bozen verurteilte Fundamentalisten verhaftet worden. Wie die Carabinieri am Dienstag in einer Presseaussendung mitteilten, wurden die drei Männer in Norwegen und in England festgenommen.

Zwei weitere Verurteilte sind norwegische Staatsbürger und können deswegen nicht ausgeliefert werden, teilten die Carabinieri mit. Vier Mitglieder des mutmaßlichen internationalen Terrornetzwerkes waren im November 2015 bei einer koordinierten Polizeiaktion in Südtirol festgenommen worden. (APA, 16.7.2019)